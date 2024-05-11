2. Amatör Küme A grubunda sekizinci hafta maçları yarın oynanacak.

Ligde lider durumda bulunan Mecitözü Gençlerbirliği final grubu iddiasını sürdürmek isteyen Düvenci Belediyespor ile karşılaşacak.

Mecitözü Gençlerbirliği bu maçı kazanması halinde final grubuna yükselmeyi garantileyecek.

Düvenci Belediyespor ise umutlarını son iki maça taşımak için bu maçı kazanmak zorunda. Mecitözü Gençlerbirliği 13 puanla lider durumda bulunurken Düvenci Belediyespor ise 8 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Karşılaşma saat 16’da Devane sahasında oynanacak.

Grubun diğer maçında ise ikinci yarıdaki çıkışı ile final grubu mücadelesine giren Alacagücüspor grupta iddiası bulunmayan Sungurluspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma saat 16’da Sungurlu ilçe sahasında oynanacak.