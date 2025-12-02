2. Amatör Küme’de sıralama belli oldu. İkbalspor birinci Buharaspor ise ikinci olarak 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi garantilediler.

Ligin dokuzuncu hafta maçları pazar günü oynandı. Ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen İkbalspor ile Buharaspor takımları Nazmi Avluca sahasında karşılaştı. İlk yarıda rakibine yenilen İkbalspor ikinci maçta rakibini aynı skorla 3-1 yenerek hem rövanşı aldı hem de 2. Amatör Küme şampiyonu olarak 1. Küme’ye çıkmayı başandı.

Buharspor ise ligi ikinci tamamladı ve önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de mücadele etmeye hak kazandı.

Haftanın diğer maçlarında Gençlerbirliği, Osmancık Belediyespor’u 3-1 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini alırken Kargıserispor ise Bayat takımı gelmediği için 3-0 hükmen galip geldi.

Ligde son hafta maçları pazar günü oynanacak ve bu maçlarda dereceye giren takımlara kupaları verilecek.