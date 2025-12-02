Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Rehberlik Servisi velilere yönelik ‘Çocuk Hakları’ konulu seminer düzenledi.

Seminere konuşmacı olarak Eğitimci-Hukukçu Av. Mehmet Akif Ak katıldı.

Eğitimci ve Hukukçu Av. Mehmet Akif Ak, seminerde velilere, ‘Çocuğun Tanımı’, ‘Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi’, ‘Uluslararası Sözleşmeler’, ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ ve ülkemizdeki yasal düzenlemeleri içeren konular hakkında bilgi verdi.

Av. Mehmet Akif Ak, konuşmasında; eşitlik hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, oyun ve eğlence hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, şiddetten korunma hakkı, savaş ve kaçış sonrasında korunma, sömürüye karşı korunma hakkı, ebeveyn bakımı hakkı, engellilik durumunda özel bakım ile çocukların korunmasında devletlerin ve ebeveynlerin görev ve sorumluluklarından bahsedildi.

Programın soru-cevap bölümünün ardından Okul Müdürü Mustafa Fuçular ve programa gelen velileri temsilen öğrenci velisi Öznur Adıgüzel, Av. Mehmet Ak'a ayrı ayrı çiçek hediye ettiler.