Çorum'da jandarma ekipleri tarafından kul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik yapılan denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde, 186 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

Gün içerisinde üç aşamalı olarak gerçekleştirilen denetimde, okul çevreleri ve servis araçları mercek altına alındı.

Uygulama boyunca bin 58 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 67 işyeri, 6 metruk bina ve 56 okul çevresi denetlendi. Denetimler sırasında haklarında arama kaydı bulunduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Öğrenci taşımacılığı yapan 183 okul servis aracı da jandarma trafik timleri tarafından titizlikle kontrol edildi.

Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 4 okul servisine toplam 10 bin 256 TL idari para cezası kesilirken, 2 okul servis aracı ise trafikten men edildi.