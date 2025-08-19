AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Toplantısında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda yatırım, üretim ve istihdamı artıracak projeler masaya yatırıldı.

AHLATCI: ÇORUM, SANAYİDE DE BÖLGENİN YILDIZI OLACAK

Çorum’un sanayide bölgenin yıldızı olmasını sağlayacak 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımları ile hızlı tren ve yük treni projeleri toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Görüşmelerde, şehrin yatırım ve üretim kapasitesini katlayacak projeler üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Ahlatcı, Çorum’un potansiyelini daha da ileriye taşıyacak bu projelerin önemine dikkat çekerek, “Çorumlu iş insanlarımızla gurur duyuyoruz. Şehrimizin kalkınması için projelerimizi birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞARANHINCAL’A ZİYARET

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile yapılan görüşmede de yatırım ve üretimi güçlendirecek somut adımlar üzerinde duruldu.

Ahlatcı, Çorum’un her alanda daha güçlü bir ekonomiyle yoluna devam etmesi için iş dünyasıyla yakın iş birliğinin süreceğini vurguladı.