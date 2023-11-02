Atatürk'e benzerliğini kullanarak TikTok'ta canlı yayınlar açan Serdar Görel, 29 Ekim günü 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldı.
TikTok'ta açtığı yayınlarla Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini kullanan Serdar Görel isimli kişi, kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.
Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini kullanarak ticarete döken Serdar Görel, açtığı canlı yayınlar sırasında kullanıcılar tarafından bağış yağmuruna tutuluyor.
2 SAATTE 1 MİLYON TL
Serdar Görel, 29 Ekim günü 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldı.