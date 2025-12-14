Prim Sistemi Baştan Aşağı Yenileniyor

Yeni uygulamayla birlikte trafik sigortasında basamak ve prim tarifesi sistemi tamamen değişiyor.

2 6

Buna göre sürücünün hasar geçmişi, kullandığı araca değil, doğrudan sürücünün kendisine tanımlanacak.

3 6

Uzun yıllardır 8’inci hasarsızlık basamağında bulunan bir sürücü, yeni bir araç satın aldığında da aynı basamaktan sigortalanacak.

Öte yandan sürekli kaza yapan ve 0 ya da 1’inci basamakta yer alan sürücüler, araç değiştirerek avantaj elde edemeyecek.