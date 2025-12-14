Prim Sistemi Baştan Aşağı Yenileniyor
Yeni uygulamayla birlikte trafik sigortasında basamak ve prim tarifesi sistemi tamamen değişiyor.
Buna göre sürücünün hasar geçmişi, kullandığı araca değil, doğrudan sürücünün kendisine tanımlanacak.
Uzun yıllardır 8’inci hasarsızlık basamağında bulunan bir sürücü, yeni bir araç satın aldığında da aynı basamaktan sigortalanacak.
Öte yandan sürekli kaza yapan ve 0 ya da 1’inci basamakta yer alan sürücüler, araç değiştirerek avantaj elde edemeyecek.
