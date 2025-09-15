Çorum 'da bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan 2 zanlı yakalandı.

Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, 5. kattaki daireye ateş etti.

Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen 2 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırıyı İ.S.Ç.(20) ile kardeşi Ö.Ö.Ç'nin(14) yaptığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu abla ve kardeşi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14 yaşındaki Ö.Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı, ablası İ.S.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.