12 Eylül Darbesi’nin 45. yıl dönümünde İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından panel düzenlendi. Ulucanlar Cezaevi’nde gerçekleşen panele katılım yoğun oldu.

MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN KABRİ BAŞINDA DUA

Programdan önce dernek yöneticilerinden ve gönüllülerinden oluşan kalabalık grup, Büyük Birlik Partisi’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabri başında bir araya geldi. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak, tüm şehitler için dua edildi.

Tacettin Dergâhı'ndaki programın ardından kalabalık grup Ulucanlar Cezaevi Müzesine geçtiler.

Etkinlik, Ulucanlar Cezaevi’nde ülkücülerin kaldığı koğuşlar ve diğer bölümlerin gezilmesi ile başladı. Müzenin gezilmesinin ardından Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur tarafından cezaevinin avlusunda ilk defa 31 Temmuz 1977 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu’nun Genel Başkan seçildiği, Ülkü Ocakları Derneğinin 6. Kongresinde edilen tarihi ülkücü yemini ettirildi.

KATILIMCILARA MAMAK TATLISI

Daha sonra katılımcılara Sami Bal, Hasan Ali Arıkan, Hakverdi Satılmış, Mustafa Ekin , Erdal Solak, Kadir Yanık, Ali Bora Ali Karadağ, Cevdet Akbıyık, Yusuf Ziya Akdoğan, Ramazan Akgün ,Vejdet Ersoy gibi Ulucanlar ve Mamak cezaevinde yatmış olan Yusufiyeli Ülkücüler tarafından katılımcılara kendi elleriyle yapılan Mamak tatlısı ve yemek ikram edildi.

Ardından Yazarlar Hakkı Öznur, Gökçen Çatlı, Selçuk Küpçük, Mahir Durakoğlu, Raşit Demirtaş, okuyuculara kitaplarını imzaladılar. Katılımcılar ayrıca ülkücü yazar Metin Turhan’ın hazırladığı resim sergisini gezdiler.

Sergiden sonra Ulucanlar Cezaevi Müzesi Mahkûm Koğuşu olarak adlandırılan salonda panel yapıldı.

Dr. Furkan Buğra Öztaşkın'ın sunuculuğunu yaptığı, Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur’un oturum başkanlığını üstlendiği panelde, panelistler Hukukçu Vejdet Ersoy, Doç. Dr Gökçen Çatlı, Hukukçu Mahir Durakoğlu ve Belgesel Yönetmeni Raşit Demirtaş birer konuşma yaptılar.

ÖZNUR’DAN İNİSİYATİF MERKEZİ’NE TEŞEKKÜR

Panelin açılış konuşmasını yapan Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur, “Bugün beş kuşak Ulucanlar Cezaevi’ndeyiz. 58 kuşağı, 68 kuşağı, 78 kuşağı, 88 kuşağı ve 98 kuşağı, hepimiz buradayız. Biz Türk milliyetçileri, dik durmayı, zulme, kötülüğe ve kötü olana karşı direnmeyi, hak ve adalet uğrunda mücadele etmeyi haksızlıklara karşı çıkmayı, zalimlere başkaldırıyı, Atsız Hoca’dan, Başbuğ Türkeş’ten, Muhsin Başkan’dan, şanlı tarihimizden, kahraman şehitlerimizden ve ülkücü geleneğimizden öğrendik.” dedi.

(İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik)

Öznur, etkinliği düzenleyerek tarihe not düşen İnisiyatif Merkezi’nin Genel Başkanı Fahri Bozgeyik ve yönetimine de teşekkür etti.

ERSOY: 12 EYLÜL ÜLKÜCÜ HAREKETE KARŞI YAPILDI

Panelistlerden 12 Eylül öncesi İstanbul Ülkü Ocakları 2. Başkanı olan ve 12 yıl hapis yatan hukukçu Vejdet Ersoy, 12 Eylül darbesinin Ülkücü Harekete karşı yapıldığını ve darbeyi Amerikancı NATO’cu işbirlikçi beşli çetenin yaptığını söyledi.

DURAKOĞLU: İDDİANAME İFTİRA VE DÜZMECEDEN İBARETTİ

Hukukçu Mahir Durakoğlu ise MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası iddianamesinin iftira ve düzmeceden ibaret olduğunu ifade ederek, “Bu iddianame hukukun rafa kaldırıldığı ideolojik bir rezalettir. İddianamede anlaşılmaz bir pervasızlıkla, kaynak belirtmeye bile gerek görülmeden bir Marksist’in eserinden satır satır alıntılar yapılmıştır. Böylelikle hukukî bir metin olma mecburiyeti bir tarafa bırakılarak, ideolojik bir suçlamaya dönüşen iddianame, MHP yöneticileri tarafından şiddetle eleştirildi. İddianamenin tutarsızlığı belgelerle, tarihî olaylarla ortaya konuldu” diye konuştu.

Konuşmacılardan Yönetmen Raşit Demirtaş de MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasını talip eden ülkücü avukatların çalışmalarından bahsederek, Galip Erdem ve Av. Şerafettin Yılmaz’ın büyük hizmetlerinin olduğunu aktardı.

ÇATLI: DARBE PLANLI OLARAK YAPILDI

Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı da 12 Eylül öncesi ve sonrasının siyasal ve toplumsal değerlendirmesini sosyolojik ve psikolojik analizini yaptı.

Çatlı, Türkiye’nin, 12 Eylül askeri müdahalesine planlı ve programlı olarak getirildiğini darbe planlarının 1978 Temmuz yılında yapıldığını, ardından ihtilal şartlarının olgunlaştırılması için düğmeye basılarak ülkenin kan gölüne döndürüldüğünü anlattı.

Çatlı, ABD ve NATO’nun çıkarları doğrultusunda 12 Eylül darbesinin yapıldığını ifade etti.

SELÇUK KÜPÇÜK SAHNE ALDI

Panelin ardından yaptığı besteler, çıkardığı albümler ve duruşu ile müzik dünyasında özgün bir yere sahip olan sanatçı Selçuk Küpçük tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.