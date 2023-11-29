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Kağıthane’de fırtınanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği yanında duran motosikletli kuryenin üzerine düştü. Ağır şekilde yaralanan 20 yaşındaki kurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kağıthane 4. Levent semti Emniyetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtınanın devam ettiği esnada 20 yaşındaki Muhammed Ela, cadde üzerindeki aydınlatma direğinin yanında durdu.

Bir süre sonra fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen direk, kuryenin üzerine devrildi. Akıl almaz olay sonucu kurye ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Aydınlatma direği üzerine devrildi, hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kuryeyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe semtindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.