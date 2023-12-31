AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2023'ü geride bırakırken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamanın gururunun ve sevincinin hep birlikte yaşadığını belirten Milletvekili Yusuf Ahlatcı, "Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz 2023 senesi hem Türkiye hem de Dünya için zor bir yıl oldu. Yaşadığımız büyük deprem felaketi ve üstümüzde Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra özellikle Filistin’de devam eden insanlık dramı hepimizin içini acıtmaktadır” dedi.

Tüm dünyanın sessiz kaldığı İsrail zulmüne yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü şeklide tepki gösterdiğini ve mazlum Filistin halkının sesi olduğunu kaydeden Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “2023’ün son günlerinde Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdikleri çatışmada kahraman askerlerimizin şehadete kavuşması bizi acı ve yeis içinde bırakmıştır. Bölücü terör örgütünün bu menfur saldırısı Türkiye’nin gerek sınır içerisinde gerekse de sınır ötesinde terör unsurları ile girdiği mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. 2023 yılı ülkemiz için zorlu ama kenetlendiğimiz bir yıl olmuştur. 2023 yılında dayanışmanın önemini daha çok anlamış olduk. Tüm acılarımız, kederlerimiz 2023’te kalsın ve 2024’e umutla ve güzel geçeceğine inanarak başlayalım. Yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2024 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor; selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)