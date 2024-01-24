Çorum’da 2023 yılı yatırımlarının değerlendirildiği ve 2024 yılında Çorum’a yapılacak yatırımların konuşulduğu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı dün Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kamu kurumlarının Çorum'da toplam 32 milyar 906 milyon lira bütçeli 426 projesinin bulunduğunu söyledi.

2023 yılı içerisinde gelen ödeneğin yüzde 28,09’unun harcandığını ve toplam harcama proje tutarlarının yüzde 35,59’una ulaştığını aktaran Dağlı; “Yürütülen 426 projenin yüzde 48,35’i (206) tamamlanmış, yüzde 36,85’si (157 proje) devam etmekte, yüzde 3,99’u (17 proje) ihale aşamasında ve yüzde 10,79’si (46 proje) başlanmamıştır. Yürütülen projelerin sektörel dağılımına bakıldığında; Proje sayısı açısından; Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal (167) projeyle ağırlıkta olduğu görülürken, proje bedeli açısından; ulaştırma-haberleşme sektörü önde yer almaktadır.” dedi

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından kamu kuruluşlarının yöneticileri, Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.