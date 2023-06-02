Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2023 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında 45 operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda 85 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bu şahıslardan 44’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Yakalanan şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan adli aramalarda ise; 418,69 gram esrar maddesi, 1328,97 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai) maddesi, 526 adet Ecstasy hap, 26 bin 911 adet Sentetik Ecza maddesi, 1676,76 gram Metamfetamin maddesi, 4 kök Hint Keneviri bitkisi, 4,56 gram eroin maddesi, 2,26 gram kokain maddesi, 19,80 gram Sentetik Kannobinoid hammaddesi, 31,67 gram Skunk maddesi, 13 adet tabanca, 10 adet tüfek, 282 adet mermi, 36 bin 860 TL ve 50 Euro para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıslar ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi.