Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2023 yılı arazi biçim fiyatlarının belirlendiğini söyledi.

Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri, çiftçiler ve biçerdöver işletmecileri, fiyatların belirlenmesi için bir araya geldi.

Ziraat Odası’nda yapılan toplantı sonrasında 2023 yılı arazi biçim fiyatlarının taban arazileri için dönüm biçim fiyatının 100 TL, engebeli araziler için ise 110 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Taban fiyatları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2023 yılı TMO alım fiyatları ekmeklik buğday için 8.250 TL/ton, arpa için ise 7.000 TL/ton olduğunu kaydetti.

Tarım Bakanlığı tarafından, hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında ÇKS'ye kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere (TMO veya piyasa aktörlerine) yapılan satışlar için ton başına buğdayda 1.000 TL, arpada ise 500 TL ilave hububat üretim primi desteği verileceğini belirten Adem Özdemir, “Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ÇKS kaydı bulunan üreticilerden ürün bazında ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı kadar alım yapılacaktır. Ayrıca TMO dışında esnafa ürün satan çiftçilerimiz sattıkları ürünü belgelendirmeleri halinde buğdayda 1.000 TL, arpada ise 500 TL hububat üretim primi desteği verilecektir. TMO işyerlerine satılan ürünün Borsa Tescil Ücreti TMO tarafından karşılanacaktır. Boşaltma ücreti alınmayacaktır." dedi.

TMO, ÇİFTÇİYE AYRILAN KOTAYI YÜKSELTTİ

Geçici alım merkezlerinde hizmet bedeli kesintisi (%1) yapılacağını da aktaran Özdemir, “İlimizde ilk arpa hasadı Salur Köyümüzde üreticimiz Recep Telli tarafından yapıldı. Bu yılki rekolte ve verim yüksek olacak. TMO’ya ürün veren üreticilerimizin ürünlerinin ÇKS kayıt sisteminden fazla olacağından üreticilerimizin fazla çıkan ürünlerini kota sıkıntısından dolayı TMO’ya veremeyecekleri ihtimali konusunda mağduriyet yaşayacaklarını ifade etmektedirler. TMO’nun arpa ve buğday alımlarında çiftçilerimize ayrılan kotanın yükseltilmesi üreticilerimizin mağduriyetini önleyecektir.” dedi.

Özdemir, yeni hasat döneminin ülkeye ve millete hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu. (Haber Merkezi)