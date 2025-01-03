TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı.

Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 45 olarak açıklanmıştı.

Tüketici fiyatları, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 47,09'a inmişti.

ENFLASYONDA SON 5 YILIN DEĞİŞİMİ

2019-2023 yılları arasında yıl sonu enflasyonu şu şekilde gerçekleşti:

2023 - yüzde 64,77

2022 - yüzde 64,27

2021 - yüzde 36,08

2020 - yüzde 14,60

2019 - yüzde 11,84