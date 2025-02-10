Çimento, Cam, Seramik İhracatçı Birliği(ÇCSİB) ve ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de Fokus programının canlı yayın konuğu oldu.

‘SERAMİK SEKTÖRÜNDE AZ DA OLSA İYİLEŞME OLDU’

Seramik sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Erdem Çenesiz, 2025 yılında seramik sektöründe az da olsa iyileşmenin görüldüğünü belirterek, “Sektörde stoklar azaldı. Çok yavaş bir şekilde üretim miktarına yansıyor. Bir taraftan da ihracat rakamlarını analiz edersek sektörümüzün en büyük ihracatçı alt sektörü seramik kaplama malzemeleri. Seramik kaplama malzemeleri 2024 yılını 2023 yılına göre yüzde 8.1 büyüme ile kapatmıştı.

‘GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 9 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ’

Biz merakla Ocak ayını bekliyorduk. Ocak ayı da güzel geldi. Ocak ayında da 2024’ün Ocak ayına göre yüzde 9 büyüme oldu. Dolayısıyla büyüme trendi devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Henüz istediğimiz kadar büyük oranlarda üretime yansımadı ama yansıdığını küçükte olsa görüyoruz. Devam edeceğini umuyoruz” dedi.

İnşaat yatırımlarındaki hızlanma ile ilgilide bilgi veren Çenesiz, “Deprem bölgesinde önemli miktarda konut yapıldı. Önümüzde ciddi bir iş potansiyeli var. Gördüğümüz kadarıyla da deprem konutlarında kalan kısmın daha hızlı yapılması hükümetimiz tarafından planlanıyor. Bu açıdan 2025 yılında afet bölgesinin talebinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

‘KONUT TALEBİ VAR, ÖZEL SEKTÖRDEKİ ŞİRKETLER HEYECANLI’

2025 yılının seramik ve banyo sektörü ürünleri için geri dönüş yılı olacağını vurgulayan Çenesiz, şu açıklamalarda bulundu: “Gerek Cumhurbaşkanımızın gerekse Hazine ve Maliye Bakanının açıklamalarına baktığımızda enflasyon mücadelesi kapsamında bir konut seferberliği olacağını görüyoruz. Özel sektördeki şirketlerinde heyecanlandığını, projeleri artırdığını hissediyoruz. Bu konuda planlama talepleri almaya başladık. Stoklar azaldı, bunun yanında da sektörümüzün maliyetlerindeki geçen yıl artışları henüz fiyatlara yansımadı ama fiyatlarda da maliyet sebepli bir artış olacağı için talep bir miktar öne geliyor. Dolayısıyla sektör şuan taleple karşı karşıya. 2025 yılı seramik ve banyo sektörü ürünleri için tam manasıyla geri dönüş yılı olacak gibi görünüyor.

‘SURİYE’DEN CİDDİ BİR TALEP VAR FAKAT SOMUTA DÖNÜŞMEDİ’

Şuanda Suriye tarafından ziyadesiyle ciddi bir talep alıyoruz. Ancak bu talepler henüz somuta dönüşmedi. İlişki kurma, sistem kurma çabaları var. Bir taraftan da orada bir devlet kuruluyor. Bunları yan yana koyduğumuz zaman henüz rakamlara yansımış bir fiiliyat yok. Oradan bir talep geleceğini biliyoruz. Bütün bunlardan dolayı 2025’in geri dönüş yılı olacağını söylüyoruz. O yüzden sanayici bugünlerde kendi üretim tesislerini diri tutmaya çalışıyor.”