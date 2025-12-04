ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT de yayınlanan ve Pelin Yantur'un sunduğu 30 Dakika Programının canlı yayın konuğu oldu.

Seramik ve Banyo Ürünleri ihracatında son çeyrek bu yılın en iyi çeyreği olacak

2025 yılı seramik sektörü ihracatı ile ilgili görüşlerini belirten Erdem Çenesiz “2025’in İlk aylarında özellikle Euro’nun Dolar nezdinde zayıf kalması ISVEA ’da dahil Avrupa Birliğine ihracat yapan Türk ihracatçısı için dezavantaj olmuştu şu anki Dolar/Euro dengesinin lehimize olmasının avantajını kullanacağız bu yüzden son Çeyreğin Firmamız ve İhracatçı açısından bu yılın en iyi çeyreği olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

AB genelinde konut üretiminde artış bekliyoruz

2026’da Avrupa Pazarı ile ilgili görüşlerini aktaran ÇENESİZ “AB Genelinde Konut üretiminin artışı için tedbirler alınacağını duyuyoruz. Bizim Pazar payımız Çine karşı küçülmüştü ancak son dönemde Dünyadaki gerilimler büyük markaları Türkiye’den tekrar tedariği arttırma yönüne itiyor. Olası bir Çin gerilimi, AB li firmaların Türkiye gibi güvenli bir tedarikçiden belli bir miktarda ürünü garanti etmesini gerektiriyor, 2026’da Avrupa Birliği'nde kaybettiğimiz pazarı geri almaya başlayacağız” dedi.

ABD'de artış olacak

2026 yılında Amerika pazarında da artış olacağına değinen Çenesiz “2026 nın ikinci yarısından itibaren kurun dengeleneceğini ve büyümeye başlayan ABD inşaat pazarında payımızı artıracağımıza inanıyoruz. ISVEA olarak son 3 yılda ürün gamımızı % 60 değiştirdik. Artık daha üst ürün grubunda yer alıyoruz. Bu değişim sayesinde İSVEA 2024 yılında kendi sektöründe ihracatını en fazla artıran firma oldu. Benzeri değişim tüm sektörde var. Sektör olarak değişimi iyi yönetiyoruz” dedi

Üst grup ürünlerde pazar payı almaya başladık

Seramik Sektörünün Ülke ekonomisine olan katkısına değinen Erdem ÇENESİZ “Banyo ürünleri sektörü dönüşüm yaşıyor artık hacimli değil daha niş yapıda, daha tasarım odaklı ve yüksek fiyatlı ürünlerle kendimize pazar bulabiliyoruz. Gerek İsvea olarak gerekse sektörümüz olarak büyük bir değişim içindeyiz. Türk üreticileri artık alt grupta değil, orta ve üst grupta rekabete hazır hale geldi. İhracat profilimizde büyük bir değişim oluyor. Üst grıp ürün üretimimiz ciddi miktarda arttı, üst grupta Pazar payı almaya başladık” dedi

Yüksek Yerli Katma Değer, Teknoloji veya Kilogram fiyatı ile ilgili değil.

Vitrifiye Seramik sektörünün %82 Yerli katma değer oranı ile ihracat yaptığını anlatan Erdem Çenesiz, “ yüksek yerli katma değer teknolojik ürün veya kilogram fiyatı ile alakalı değil. Üretiminizin ne kadar yerli kaynaklara dayandığı ile ilgili. Yerli kaynaklarla üretim yapıyorsanız daha fazla net döviz kazandırıyorsunuz ve yerli Katma değer oranını daha yüksek oluyor. Seramik sektörü sanayi alanında rekora sahip. Bu yüzden Almanya, İtalya ve İspanya seramik sektörünü çok önemsiyor ve asla vazgeçmiyor” dedi

Gerçek refah ve zenginlik ekonomimizin cari fazla vermeye başlamasıyla gelecek

Çenesiz; “Gerçek refah ve gerçek zenginlik ülkemiz ekonomisinin Cari fazlalık vermeye başladığı dönemde olacak. Bu hedef ulaşmak için daha katma değerli ve daha iyi ürün üretmek için çaba sarf ediyoruz bunun sonuçlarını Ülkemiz muhakkak alacaktır. Cari fazla yaratmadan önce ulaşılan her türlü olumlu performansın sürdürülebilirliği riskli olabilir dolayısı ile bizim Sanayimizi dikkatli ve doğru şekilde geliştirmemiz lazım. Bütün Ülkemiz tüm vatandaşlarımızın daha iyi bir ülkede yaşama ve refahını arttırma ihtiyacı doğaldır. Sanayileşme arzusu bu yüzden vardır, bu yüzden daha çok ihracat yapmak isteriz. o yüzden burada denge hassas geçen yıl ki asgari ücretin geçen yıl ki enflasyon ile kıyası gerekse bu yıl oluşacak tahmin edilen enflasyonla asgari ücretin dengesi arasındaki 2 yıllık perspektif iyi analiz edilmeli ve hepimizin ihtiyacı olan bu üretimlerin zafiyete uğramayacak şekilde istihdamı kaybetmeyecek şekilde bir oran belirlenmesi daha doğru olacaktır. Dedi.