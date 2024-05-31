İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak balık avcılığı ile mücadeleye devam ediyor. Yozgat, Afyon ve Ankara’dan ekiplerinde desteği ile 60 farklı noktada yapılan denetimlerde 21,3 km uzunluğunda balık ağı ele geçirildi.

28-30 Mayıs tarihleri arasında yapılan su ürünleri denetimlerinde ele geçirilen 21,3 km uzunluğunda ki sahipsiz balık ağına el konuldu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yasadışı avcılıkla mücadele kapsamında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Yozgat, Afyon, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli personeller ve Jandarma Çevre ve Koruma Biriminde görevli personellerin katılımıyla 28-30 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca Ticari Amaçlı ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri denetimleri yapıldığını belirtti.

Obruk Baraj Gölü- Ambarcı Baraj Göleti, Bayat Sağbazar Baraj Göleti içerisinde 60 noktada denetim gerçekleştirildiğini kaydeden Hayrullah Göktekin, “Yapılan denetimler sonucu toplam 21,3 km sahipsiz ağ, 950 metre paraketeye ve 1 adet serpme ağa el konulmuştur. Yapılan Kontrol ve denetim çalışmalarında canlı olan balıklar suya bırakılmış ayrıca barajlar içerisinde atık (hayalet) ağlar da temizlenerek su ürünlerinin yaşam alanlarının korunması ve avcılığın sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır” dedi.

Hayrullah Göktekin, Çorum’da sazangiller ve yayın balığının üreme ve yumurtlama döneminde olmasından dolayı 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve ilgili tebliğler çerçevesinde 15 Mart -15 Haziran tarihleri arasında her türlü ticari avcılığın tamamen yasaklandığını belirterek, yasadışı avcılık faaliyetlerine ilişkin denetimlerin devam edeceğini ve avcıların kurallara uymaları gerektiğini ifade etti.