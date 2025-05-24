İl Emniyet Müdürlüğünün ilde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 16-23 Mayıs tarihleri arasında, meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalarda İl Merkezinde 103 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı.

Bu uygulamalarda 26 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken 4.233 şahıs sorgulandı. 6 aranan şahısın yakalandığı uygulamalarda 1 adet ateşli silah (1 kurusıkı tabanca), 2 adet kesici-delici alet, 1 adet şarjör, 27 adet tabanca fişeği, 14 adet sentetik ecza maddesi, 0,65 gr metamfetamin, 12,81 gr bonzai, 1 adet payp ele geçirildi. 2.514 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 22 araca 252 bin 059 TL idari para cezası kesildi.