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Ankara’nın Keçiören ilçesinde erkek arkadaşı Rüştü A., (22) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Beyzanur Kaya (22), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304’üncü Sokak’ta meydana geldi. Rüştü A., 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akoğlu, evdeki tabancayla Kaya’ya ateş etti.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyzanur Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Beyzanur Kaya’nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaya için dün öğle vakti Bayındır Köyü Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Kaya’nın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kaya’nın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.