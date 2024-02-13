Okullu Yıldızlar Basketbol Grup birinciliği Sinop’ta başladı.

Grup birinciliğinde 23 Nisan Ortaokulu erkek takımı ilk maçında Kırşehir şampiyonunu 74-22 gibi farklı skorla kazanarak gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Sinop Gazi Çelebi Spor Salonu’nda yapılan grup birinciliğinde A grubunda Çorum 23 Nisan Ortaokulu ile birlikte Kırşehir Cacabey Ortaokulu, Samsun Boğaziçi Ortaokulu ve Ankara Özel Tevfik Fikret Ortaokulu takımları buluhuyor. B grubunda ise Sinop Şehit Halil Özdoğru, Kastamonu Vali Aydın Arslan Ortaokulu ve Çankırı Mehmetcik Ortaokulu takımları bulunuyor.

Çorum şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu erkek takımı grupta ikinci maçında bugün saat 12’de Samsun Boğaziçi Ortaokulu son maçında ise yarın saat 10’da Ankara Özel Tevfik Fikret Ortaokulu ile karşılaşacak.

Gruplarında birinci olan takımlar direk yarı final grubuna yükselecek.

Gruplarında ikinci olan takımlar perşembe günü oynayacakları maçı kazanan takımda yarı final grubuna yükselecek.