Demokrat Parti (DP) Ahmet Damar yaptığı açıklamada, ekonomik sorunlara dikkat çekti.

AK Parti’nin iktidara geldiğinde simit çay hesabı yaptığını ve 2025 yılında da aynı hesabı yapmaya devam ettiklerini belirten DP İl Başkanı Ahmet Damar,

“Peki o zaman AK Parti 23 yılda bu ülkeye ne verdi ne aldı, bunun hesabını yapan hiç yok. Bakıyoruz aldıkları verdiklerinden çok fazla. Türkiye’ye 2009’da getirdikleri en yüksek banknot olan 200 TL’yi getirdi. 200 TL banknotumuza ne oldu. Bakın 2009’ da, 132 Dolar, 500 adet ekmek, 400 adet simit, 500 adet ekmek, 80 lt mazot, 4.87 gr altın alınıyordu. 2025’te 5,65 dolar, 16 adet ekmek, 14 adet simit, 4,5 lt mazot, 0,08 gr altın alınıyor. 2024’ü emekliler yılı ilan ettiler ne yıldı amma açlık ve sefalet 2025’de asgari ücretliye %30 verdiler içlerine sindirdiler, emekliye %15, memura %11 yolda görünüyor, enflasyona ezdirmediler. Ev kiralarına % 60, vergilere %45, çarşı pazara %70, garantili geçişlere %45 araç artırımı verdikleri gibi bir de dolar üzerinden veriyorlar ve mahkeme olarak ta İngiliz Mahkemelerini yol gösteriyorlar. İşte ülkede adaleti yok ettiklerinin kanıtı. Ülkemi ve ülkemin insanlarını yoksulluğa mahkum ettiler” dedi. (Haber Merkezi)