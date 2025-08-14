AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti’nin kuruluşunun 24. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin ülke genelinde yürüttüğü çalışmaların ve hizmetlerin milletimizin refahı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 24 yıldır milletin huzuru, güveni ve refahı için çalıştığını, durmadan ilerlemeye devam ettiğini ifade eden Ahlatcı, “Terörsüz bir Türkiye hedefiyle; şehirlerimizde güçlü altyapı projeleri, sınırlarımızda güvenlik duvarları, gökyüzünde İHA ve SİHA’larımızla, savunma sanayimizde milli teknoloji hamlesiyle kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, hedefimiz; Türkiye Yüzyılı’nı milletimizin yüzyılı yapmak. Kuruluş yıl dönümümüzde, nice hizmet yıllarına” açıklamasında bulundu.

Ahlatcı, geçmişten bugüne taşınan sorumluluk ve azimle partinin milletimizin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, tüm kadroların özverili çalışmalarını takdir etti. (Haber Merkezi)