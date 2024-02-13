Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir evde çıkan yangında 26 yaşındaki genç, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece ilçeye bağlı Karadon Mahallesi Dere Sokak'ta bir evde çıkan yangında Faruk Dombay (26) alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangının söndürüldüğü evde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Eve giren ekipler, Faruk Dombay'ın yanmış cesedi ile karşılaştı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası genç, ikindi namazını müteakiben Karadon Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.