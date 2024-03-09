Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01 Mart-08 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 13'ü ruhsatsız tabanca, 6'sı tüfek, 3'ü kuru sıkı tabanca ve 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 27 adet silah, 13 adet şarjör, 119 adet fişek, 101 adet sentetik ecza maddesi, 5,3 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.