Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01 Mart-08 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Anne-oğul kazada yaralandı Anne-oğul kazada yaralandı

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 13'ü ruhsatsız tabanca, 6'sı tüfek, 3'ü kuru sıkı tabanca ve 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 27 adet silah, 13 adet şarjör, 119 adet fişek, 101 adet sentetik ecza maddesi, 5,3 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Editör: İhlas Haber Ajansı