27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında dördüncü turu bugün kırmızı grupta oynanacak üç maçla başlayacak.

Mimar Sinan sahasında saat 18.30’da oynanacak grubun ilk maçında grupta üç maçta topladığı altı puanla ikinci sırada bulunan Kurt Elektrik takımı ile üç maçta üç puanla dördüncü sırada bulunan FKK Doğa Gıda takımı karşılaşacak.

Kurt Elektirik bu maçı kazanması halinde ikinci turu büyük oranda garantileyecek. FKK Doğa Gıda takımı ise bu maçı kazanarak umutlarını son maça taşımak istiyor.

Günün ikinci maçında saat 20’de grup lideri Saylan Çelik ile grubun puansız takımı İlk Adım Gıda ile karşılaşacak.

Grubun son maçında ise 3 puanla Düvencispor ile 6 puanla Şirinler Group Alacaspor takımları karşılaşacak.

Şirinler bu maçı kazanması halinde ikinci tur için avantaj yakalayacak.

Düvencispor ise kazanması halinde umutlarını son maça taşıyacak.