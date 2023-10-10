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Laçin Kaymakamlığına atanan Yağmur Şimşek, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca Laçin Kaymakamlığına atanan 27 yaşındaki Şimşek'in ilçedeki mesaisi başladı.

2022 yılında kazandığı kaymakamlık sınavının ardından Muğla'da stajını tamamlayan Şimşek, Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerinde mülkiye müfettişi refakatinde bulundu.