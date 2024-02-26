Afyonkarahisar’da bir köy evinde çıkan yangından 29 küçükbaş hayvan telef olurken bir motosiklet ile ev eşyaları da alevlere teslim oldu.

Yangın, Hocalar ilçesine bağlı Uluköy köyünde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.'ye ait ağıldan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken bu sırada köy sakinleri de alevlere müdahale ederek içerde bulunan koyunları çıkarmaya çalıştı. Ardından olay yerine gelen ekipler kısa sürede ağıl ile birlikte evi saran alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Yangında ağılda bulunan 29 küçükbaş hayvan telef olurken 1 adet motosiklet, 2 kesim motoru ile ev içerisinde bulunan eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelerde, yangının ağılda bulunan elektrik panosundan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi.

Olayın ardından jandarma ve itfaiye tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.