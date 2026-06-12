29. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında dördüncü hafta heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Dördüncü haftanın ilk maçında bugün saat 18.30’da Vizyon Tarım ile Ergin Öner FK takımları karşılaşacak. İlk üç maçlarında bir galibiyet iki beraberlik alan ve üçer puanla onuncu ve on birinci sırada yer alan iki takımdan bu maçı kazanan çeyrek final için umutlarını devam ettirecek.

Günün ikinci maçında ise saat 20’de altışar puanlı iki takım Kalehisar Kardeşler İveco takımı ile Yıldırım İnşaat Alaca karşılaşacak. İlk üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Yıldırım İnşqaat Alacaspor takımı averajla dördüncü sırada yer alıyor. Kalehisar Kardeşler İveco takımıda iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile 6 puanla yedinci sırada yer alıyor. Bu maçı kazanan takım çeyrek final için büyük avantaj yakalayacak.