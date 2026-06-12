Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof Dr. Erkan Demirkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Demirkıran, Erkan Demirkan’a yeni görevinin halırlı olmasını dileğinde bulunarak bundan sonraki ikili ortak çalışmaların devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Dekan Erkan Demirkan ise ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getirerek Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür etti. Görüşmede Fakültenin görünürlüğünün artırılması, öğrencileriin uygulama ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak iş birliklerinin geliştirilmesi ve iki kurum arasında yürütülebilecek ortak projeler ile protokol çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette Dekanımız Erkan Demirkan ile birlikte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çamiçi de hazır bulundu.