Çorum'da iş kazası sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki işçi Halil Güvenç yaşam mücadelesini kaybetti.
Geçtiğimiz hafta çalıştığı fabrikada kaynar su kazanına düşen Halil Güvenç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
6 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un Havza ilçesi Çamyatağı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Güvenç, Çorum'da ikamet ediyordu.
Güvenç'in cenazesi bugün Çorum'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilek.