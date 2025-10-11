Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Amatör Sporun “En”leri ödül töreni Yeni Spor Salonunda yapıldı.

Gecede 2024-2025 sezonunda tüm kategorilerde ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporcular ile takımlarda derece yapan takım ve sporculara ödülleri verildi.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ticaret Sanayi Odası (TSO) ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen Amatör Sporun “En”leri gecesine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Şener Aydın, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu çok sayıda daire müdürü birim amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Vali Ali Çalgan amatör sporun önünemi belirten kısa birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi genç koro ekibinden müzik dinletisi, Acrobas Basketbol Show, Capoeira, ve halk oyunu gösterileri yapıldı. Gösterilerin ardından 2024-2025 sezonunda tüm branşlarda Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda derece elde den sporcular, Türkiye birincileri, Türkiye ikincileri ve Türkiye üçüncüleri, özel sporcular, okul sporlarında derece elde eden sporcular ve kulüpler bazında il birinciliklerinde ve Türkiye Şampiyonasında derece elde eden takımlar olmak üzere toplam 290 sporcu ve 25 takım ödüllendirildi. Kulüplerde değişik branşlarda madalya kazanan 106 sporcu ile birlikte Okullarda ise 78 Türkiye Şampiyonu 64 Türkiye ikincisi ve 106 Türkiye üçüncüsü sporcuya ödül verilirken Özel Sporcularda ise 9 sporcu madalya kazanarak ödül almaya hak Dünya Şampiyonasında madalya kazanan 33 sporcu ödül alırken okul takımlarında Türkiye derecesi olan altı okul ile kulüplerde il içi ve il dışı müsabakalarında ilimiz adına mücadele eden 18 takımın antrenör ve sporcularına ödülleri verildi.