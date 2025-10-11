Sarıyer ligde aldığı başarısız sonuçların ardından ikinci teknik adam değişikliği sıkıntısını yaşarken birde Sarıyer Belediyesinden darbe yedi.

Sarıyer’de spor gündemi adeta yangın yerine döndü.

Belediye Başkanı Oktay Aksu, aldığı skandal kararla Sarıyer Spor Kulübü’ne yönelik tüm desteği kesti.

Altyapı ve A takım otobüslerinin kulübe verilmemesi yönünde alınan karar, yalnızca yönetimi değil, binlerce Sarıyerli taraftarı da ayağa kaldırdı.

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Emre Yaldız, Resmi X Hesabından yaptığı açıklamada adeta isyan etti: “Sakarya maçına stadı yetiştirmeye çalışırken bir de altyapı ve A takım otobüslerinin verilmemesi kararıyla karşılaşıyoruz. Oktay Aksu, Sarıyer’e destek olmanız gerekirken önümüze taş koymanız kabul edilemez!”

Ancak tepkiler bununla sınırlı değil. Hukukçular, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine dikkat çekerek belediyelerin spor kulüplerine lojistik destek sağlamak zorunda olduğunu hatırlattı. Yani bu destek belediye başkanının insiyatifine bırakılmış bir lütuf değil, yasal bir yükümlülük.

Sarıyerli taraftarlar, Aksu’nun belediye bütçesini kendi cebinden çıkıyormuş gibi görüp hareket ettiğini belirterek sosyal medyada adeta ateş püskürdü. Tribün grupları “Sarıyer Spor sahipsiz değildir” mesajlarıyla ayağa kalkarken, Oktay Aksu’nun bu kararı, ilçede “Sarıyer’in spora düşmanlığı” olarak nitelendirilirken, Sarıyer’de büyük bir öfke patlamasına yol açtı.