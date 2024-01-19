İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik devam eden Çember-11 Operasyonu'nda 3 bin 209 firarinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı;
81 İlde Son 5 gündür "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı.
Aziz Milletimin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
- 0-5 yıldır aranmakta olan 3187 şahıs,
- 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,
- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs Çember -11 operasyonlarıyla yakalandı
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
- Hırsızlıktan 200 şahıs,
- Dolandırıcılıktan 163 şahıs,
- Yağmadan 105 şahıs,
- Adam Öldürmeden 39 şahıs,
- Cinsel Suçlardan 39 şahıs,
- Narkotik suçlarından 567 şahıs,
- Terörden 74 şahıs,
- KOM (Kaçakçılık, Organize) 389 şahıs olmak üzere ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3209 şahıs “ÇEMBER-11” operasyonlarında yakalandı.