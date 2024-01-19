İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik devam eden Çember-11 Operasyonu'nda 3 bin 209 firarinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı;

81 İlde Son 5 gündür "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı.

Aziz Milletimin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

15 yaşındaki çocuğu silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı 15 yaşındaki çocuğu silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı
  • 0-5 yıldır aranmakta olan 3187 şahıs,
  • 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,
  • 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs Çember -11 operasyonlarıyla yakalandı

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

  • Hırsızlıktan 200 şahıs,
  • Dolandırıcılıktan 163 şahıs,
  • Yağmadan 105 şahıs,
  • Adam Öldürmeden 39 şahıs,
  • Cinsel Suçlardan 39 şahıs,
  • Narkotik suçlarından 567 şahıs,
  • Terörden 74 şahıs,
  • KOM (Kaçakçılık, Organize) 389 şahıs olmak üzere ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3209 şahıs “ÇEMBER-11” operasyonlarında yakalandı.