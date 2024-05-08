Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Ahlatcı Çorum FK formasını giyen Mehmet Akyüz, Sakaryaspor’da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan’ın ekibinde göreve başladı.

Sakaryaspor alt yapısında futbola başlayan ve ardından yeşil siyahlı kulüpte profesyonel olduktan sonra Bozüyükspor, Gençlerbirliği, Urfaspor, Hacettepe, Tavşanlı Linyitspor, Beşikta, Akhisarspor, Rizespor, Giresunspor, Denizlispor, Ankara Demirspor, Adana Demirspor, Samsunspor’un ardından önceki sezon devre arasında Çorum FK’ya transfer olan Mehnet Akyüz geçen sezon ortasında kırmıçı siyahlı takımdan ayrıldıktan sonra Belediye Derincespor ve son olarakta Hacettepe formasını giydi.

Tecrübeli futbolcu aktif futbolculuğu bitirdikten hemen sonra sakaryaspor’da hafta başında Tuncay Şanlı’nın ayrılmasının ardından göreve gelen Coşkun Demirbakan’ın ekibinde antrenör olarak futbola başladığı kulüpte ilk antrenörlük görevine de başladı.

Mehmet Akyüz ilk sınavına bu haft asonu Kocaelispor deplasmanında çıkacam.