Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Hitit Cup 2025’de 17 takım mücadele edecek. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı turnuvanın cuma günü başlayıp pazar günü final ile sona ereceğini söyledi.

Arıcı bu turnuvanın Çorum’da spor turizmine anlamlı bir adım olduğunu belirterek hedeflerinin turnuvayı ulusal düzeye getirmek olduğunu söyledi.

Amatör sporun gelişmesi, genç yeteneklerin desteklenmesi ve şehrimizin spor turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılması adına büyük bir adım attıklarını belirten Arıcı ‘1-2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde, Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlediğimiz Hitit Cup Futbol Turnuvası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 17 kulübün katılımıyla şehrimize ayrı bir heyecan ve canlılık getirecektir.

Turnuvada 2013 ve 2014 doğumlu sporcular sahaya çıkacak; geleceğin futbol yıldızları kıyasıya mücadele ederken, hem sportif rekabet hem de dostluk ön planda olacaktır. Bu yıl U12 Ligi Çorum Şampiyonu Çorum FK ve lig ikincisi Sungurlu Belediyespor’un da aralarında bulunduğu turnuvaya katılan kulüplerimiz şunlardır:

Arca Çorum FK, Sungurlu Belediyespor, Afşinspor, Tokat Musekospor, Suluova Tat Küpü Akademisi, Sinopspor, Havza İlk Kıvılcımspor, Ankara Ayvalıkspor, Tokat Belediyespor, Amasya Kültürspor, İstanbul Mutlu Kentspor, Niğde FK, Amasya İl Özal İdarespor, 13 Ekimspor, Kastamonu Yurdumspor, Turhal Güç Yurduspor ve Ladik Belediyespor.

‘Özdilli’ye teşekkür’

Turnuvaya katılan Çorum FK, yalnızca sahadaki başarısıyla değil, aynı zamanda organizasyona verdiği destekle de ön plana çıkmıştır. Kulübün altyapıdan sorumlu yöneticisi Sinan Özdilli’nin özverili katkıları, turnuvanın planlanması ve genç sporcuların en iyi şartlarda mücadele edebilmesi açısından büyük önem taşımıştır. Kendilerine amatör spor camiası adına teşekkür ederim.

‘Çorum spor turizmine önemli bir katkı’

Bu organizasyon, yalnızca sahada gösterilen emek ve mücadele ile değil; aynı zamanda ailelerin, antrenörlerin ve kulüplerin oluşturduğu sosyal hareketlilikle birlikte Çorum’un spor turizmi açısından gelişmesine ciddi katkılar sunmaktadır.

‘Turnuvayı Ulusal düzeye getirmekistiyoruz’

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Çorum Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, sahalarda görev alacak tüm antrenörlerimize, hakemlerimize, kulüp yöneticilerimize ve elbette geleceğimizin teminatı olan sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hitit Cup’un Çorum’da geleneksel hale gelmesini, bölgesel ve ulusal düzeyde örnek bir model haline dönüşmesini temenni ediyor; tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.