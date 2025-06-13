3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi turnuvası bugün Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılacak.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri turnuvaya başvuruların dün akşam itibare ile sona erdiğini söyledi.

Turnuva kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapılacak olan müsabakalara başvurular e devlet üzerinden yapıldı. Bugün saat 10’da Tevfik Kış spor Salonunda başlayacak turnuvada maçlar tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.

Kura ile yapılacak olan eşleşmeler sonunda birinci olan takımlar bölge birinciliğinde ilimizi temsil etmeye hak kazanacak.

Bölge final müsabakaları grup ve eleme usulüne görev oynanacak. Türkiye birinciliği müsabakalarında 7 takımlı tek grup ve lig usulüne göre oynanacak.

Yapılacak müsabakalar sonunda birinci olan takımlar ilimizi gruplarda temsil edecek ve ilk üç sırayı alan takımlara ödülleri verilecek.