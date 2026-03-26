Antalya’da devam eden Yeşilay Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonasında Çorumlu sporcular büyük bir başarıya imza atarak üç altın ve bir gümüş madalya kazandılar. Karate branşında başlatılan alt yapı çalışmalarının karşılığını aldığı bu şampiyonada miniklerin elde ettiği bu başarı gelecek adına son derece umut verdi.

Şampiyonada Çorumlu sporcular Antalya Kemer Daima Biz Spor Salonu’nda devam eden Türkiye Şampiyonasında 2018 doğumlu Çorum Belediyespor kulübünden Elif Asel Doğan 22 kiloda, Çorum Belediyespor kulübünden 2019 doğuml 28 kiloda Ülker Berinay Ertatlı, Çorum Gençlikspor kulübünden 2019 doğumlu Hiranur Yıldırım 26 kiloda tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçınıda kazanarak altın madalyanın sahibi oldular ve büyük bir başarıya imza attılar.

2018 doğumlu sporculardan +32 kiloda Asmin Hanım Solmaz ise eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında rabine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çorum’da Karate branşında devam eden alt yapı çalışmaları bu zorlu şampiyonada elde edilen başarılar ile gelecek adına son derece umut verdi. Çorum Belediyespor ve Çorum Gençlikspor kulüpleri bünyesinde devam eden Karate çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığı ve bu çalışmaların devam etmesi halinde milli takım düzeyinde çok sayıda sporcunun çıkması bekleniyor.