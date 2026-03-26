Bahçeşehir Koleji Kurucusu Kazım Alpoğlu, Masa Tenisi’nde Türkiye Şampiyonu olan öğrenci sporcularını ödüllendirdi. Grupta yaptığı tüm maçları set vermeden kazanarak Zonguldak’ta yapılan Liseli Gençler Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Bahçeşehir Koleji öğrenci sporcuları Asude Tuba Şimşek, Aybüke Banu Şimşek, Elizan Başar ve Beyza Aşkan burdada tüm maçlarını set vermeden kazanarak altın madalya kazanmışlardı.

Özel Bahçeşehir Koleji Kurucusu Kazım Alpoğlu tüm maçlarını set vermeden kazanarak Türkiye Şampiyonu olan sporcuları tebrik etti ve onları ödüllendirdi. Alpoğlu bu başarılaı ile okullarını ve Çorum’u gururlandırdıklarını belirterek teşekkür etti.