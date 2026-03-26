Çorum’da yapılan ankette, Çorumluların en fazla tutuğu takım Çorum FK olurken oran ise beklentilerin uzağında kaldı. Ggen Pres tarafından illerde yapılan ankete göre Çorumluların % 44.4’ü Arca Çorum FK’yı tuttuğunu belirtirken Fenerbahçe’yi tuttuğunu belirtenlerin oranı % 22.2, Trabzonspor diyenlerin oranı % 16.7, Galatasaray diyenlerin oranı % 11.1 ve Samsunspor’luyum diyenlerin oranı ise % 5.6.

Bu anketin gösterdiği bir gerçek ise Çorumda yaşayanların yarısı bile Çorum FK’yı tutmuyor diğer takımları tutuyor. Birinci takım olmak için Süper Lige çıkmak gerekiyor,.