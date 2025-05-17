Çorum Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 3 zincir market şubesine kapatma cezası uyguladı.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 3 marketi mühürleyen zabıta ekipleri, “Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır” yazılı büyük bir bilgilendirme afişi astı.

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, market denetimine bizzat katılmış ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir markete kapatma cezası vermişti.

Ardından denetimlerini artıran zabıta ekipleri 3 marketin daha kapısını mühürledi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Göyhan, “ Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşmaları konusunda denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda sayın belediye başkanımızın da katıldığı denetimlerde 3 işyerinde son kullanma tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Bu 3 işyeri encümen kararıyla mühürlenerek faaliyetten men edildi." dedi