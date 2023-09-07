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Merzifon-Çorum yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Merzifon-Çorum karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kavşağında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 yaşındaki Yunus Emre Y, olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü çocuk toplam 8 yaralı ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.