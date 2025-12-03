Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, üst düzey bürokratlara verilen 30 bin TL’lik seyyanen zam kararına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Tunç, söz konusu düzenlemenin toplumda gelir adaletsizliğini derinleştirdiğini belirterek, kararın kamu vicdanını yaraladığını ifade etti.

Mehmet Tunç açıklamasında, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle milyonlarca asgari ücretlinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde, zaten yüksek maaş alan bürokratlara bu ölçüde bir zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tunç, “Seyyanen zammın gelir piramidinin en tepesindeki kesime uygulanması, alt gelir gruplarıyla üsttekiler arasındaki makası tehlikeli biçimde açmıştır. Bu durum, devletin kaynak dağıtımında eşitlik ilkesini yok sayması anlamına gelmektedir” dedi.

Asgari ücretliye enflasyon gerekçesiyle sınırlı artış yapılırken bürokratlara yüksek oranlı zam verilmesini “çifte standart” olarak nitelendiren Tunç, bu uygulamanın vatandaşın yönetime olan güvenini sarstığını dile getirdi.

“Adalet en çok ihtiyacı olana tecelli etmelidir” diyen Tunç, hükümete çağrıda bulunarak kamu kaynaklarının dağıtımında önceliğin dar gelirli kesimlere verilmesi gerektiğini söyledi.

Tunç, gelir eşitsizliğini artıran bu karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini ifade ederek, bu kadarı adaletsizlik olarak gördüklerini söyledi. (Haber Merkezi)