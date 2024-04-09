İstanbul'da yaşayan Çorumlu genç kız bir binanın 30.katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Çorumlu Dilaray K. 39 katlı binanın 30’uncu katından bilinmeyen bir nedenle sitenin avlusuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilaray K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Talihsiz genç kızın cenazesi İstanbul'dan Çorum'a getirilirken, bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.