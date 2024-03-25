Kadeş Barış Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi Çorumlulara seslenen AK Parti İl Başkanı Murat Günay, 31 Mart’ta büyük bir fakla seçimi kazanacaklarını söyledi.

Günay; “Yeni destanlar yazarak seçimi büyük bir fakla kazanacağız. 31 Mart’tan sonra yine huzur, güven ve istikrar iklimini sürdüreceğiz. AK Parti iktidarında her alanda sessiz devrim yapıldı. Çorum ve ilçelerini sağlıkta, tarımda, eğitimde, sporda ve belediyecilik alanında eserlerle donatıp şehrimizin her bir köşesine Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hizmetlerimizi bıraktık. 31 Mart’tan sonra da Türkiye yüzyılına yaraşır şekilde şehrimize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.