Özbekistan'da Latin alfabesine geçiş sürecinde kritik bir aşama daha geride kaldı.

Parlamentonun alt kanadı, alfabede değişiklik öngören yasa tasarısını kabul ederek senatonun onayına sundu. Düzenlemenin senatodan da geçmesi ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından onaylanması halinde yeni alfabe resmen yürürlüğe girecek.

YENİ HARFLER KULLANILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte Özbek alfabesi 28 harften oluşacak. Mevcut alfabede yer alan 26 harfe ek olarak kullanılan üç harf kombinasyonu kaldırılacak.

Buna göre o' yerine ö, g' yerine ğ, ch yerine ç ve sh yerine ise ş harfi kullanılacak.

ESKİ BELGELER GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Yetkililer, kamu kurumlarında ve resmi işlemlerde oluşabilecek mali yükü önlemek amacıyla eski harflerle düzenlenen belgelerin bir süre daha geçerliliğini koruyacağını bildirdi.

Böylece tüm resmi evrakların aynı anda değiştirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

33 YILDIR TAMAMLANAMAMIŞTI

Özbekistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1993 yılında Latin alfabesine geçiş kararı almış, 1994-1995 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda Latin alfabesi öğretilmeye başlanmıştı.

Ancak süreç yıllarca tamamlanamadı.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından Latin alfabesine geçiş çalışmaları yeniden hız kazandı.

100 YILDA DÖRDÜNCÜ ALFABE DEĞİŞİKLİĞİ

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde bu değişiklik, Özbekistan'ın son 100 yıl içinde gerçekleştirdiği dördüncü büyük alfabe reformu olacak.

Ülke 1929'da Arap alfabesinden Latin alfabesine, 1940'ta Latin alfabesinden Kiril alfabesine geçmiş, 1993 yılında ise yeniden Latin alfabesine dönüş kararı almıştı.

Yeni düzenleme ile birlikte yaklaşık 33 yıldır devam eden geçiş sürecinin tamamlanması hedefleniyor.