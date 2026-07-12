Vergi dairelerine olan borçların taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenleme, mükelleflerden yoğun ilgi gördü.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Bu kapsamda toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirildi.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Düzenleme kapsamında, vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesine ait olan borçlar taksitlendirilebiliyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredileri gibi alacaklar için 72 aya kadar taksit yapılabiliyor. Katma Değer Vergisi (KDV) borçlarında ise taksit süresi 12 ayla sınırlandırıldı.

EN ÇOK 12 VE 36 TAKSİT TERCİH EDİLDİ

Başvuru yapan mükelleflerin yüzde 30,69'u 12 taksiti tercih ederken, yüzde 25,19'u 36 taksiti seçti. Yüzde 18,01'i 6 taksit, yüzde 13,21'i 24 taksit, yüzde 10,6'sı 48 taksit ve yüzde 2,3'ü ise 72 taksit seçeneğinden yararlandı.

HACİZ UYGULANMAYACAK

Borcunu taksitlendiren mükellefler hakkında cebri takip işlemi uygulanmayacak. Bu kapsamda banka hesaplarına, araçlarına ve taşınmazlarına haciz konulmayacak. Ayrıca araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılması ve araç muayenelerinin yapılabilmesi de mümkün olacak.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR

Taksitlendirme başvuruları vergi dairelerine gitmeden, GİB'in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. İlk taksit ödemeleri ise 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.