Milletin iradesine kasteden FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi başlattığı darbe girişiminin püskürtülmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörle mücadeledeki son rakamları ve örgütün güncel yapılanmasına yönelik devam eden operasyonları tüm detaylarıyla anlattı. Sabah'a konuşan Gürlek, FETÖ ile mücadelenin sadece polisiye bir operasyon değil, bir "Büyük Devlet Arınması" olduğunu belirtti.

"FETÖ SADECE ÖRGÜT DEĞİL CASUSLUK ŞEBEKESİ"

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) klasik yapılardan çok farklı, devletin kendi gücünü yine devlete karşı kullanan sinsi bir "yeni nesil casusluk şebekesi" olduğunu vurgulayan Gürlek, "Toplumda terör örgütü denilince akla ilk olarak silahlı, dağda ya da sokakta açıkça eylem yapan yapılar gelir. Ancak FETÖ/PDY'yi klasik terör örgütlerinden ayıran, onu 'yeni nesil' kılan temel fark, devleti dışarıdan silah zoruyla ve doğrudan cephe alarak yıkmaya çalışmamasıdır. FETÖ/PDY; devleti dışarıdan yıkmak yerine, devletin kendi gücünü, silahını ve mekanizmalarını yine devlete karşı kullanan sinsi ve karmaşık bir yapıya sahiptir.

Burada, dini değerleri istismar eden, 'mahrem hücreler' şeklinde birbirinden kopuk gizli gruplar halinde örgütlenen, 'takiyye ve renklendirme' adını verdikleri çift kimlikli yaşamı kurumsal bir ilke haline getiren bir casusluk şebekesinden bahsediyoruz. Darbe teşebbüsüne kadar silahlı kapasitesini açık alanda değil; bürokrasi, istihbarat, yargı ve ordu içerisine sızdırdığı elemanları vasıtasıyla saklamıştır. Yani bu yapı, yasal bir görünüm altında yasa dışı amaçlar güden profesyonel bir ağdır. Bu yapının uluslararası boyutu incelendiğinde, FETÖ/PDY için sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda bir 'casusluk şebekesi' demek hukuken ve fiilen en doğru tespittir." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİ HEDEF ALDILAR"

Örgütün dünya genelinde 160'tan fazla ülkede kurduğu okul, vakıf ve dernek ağının devletin en mahrem noktalarından elde ettikleri hassas verileri, personel bilgilerini ve milli güvenlik stratejilerini yabancı istihbarat servislerinin kullanımına açtıklarını aktaran Bakan Gürlek, "Kendi ülkesinin sırlarını küresel güç odaklarına sunan bir organizasyon tam manasıyla bir 'Siyasal ve Askeri Casusluk' şebekesidir.

Örgütün nihai amacının, demokratik ve anayasal nizamı tamamen yıkarak, kendi gizli ideolojilerine ve örgüt liderinin dogmalarına dayalı totaliter bir rejim kurmak olduğu en yüksek hukuki makamlarca ortaya konmuştur. Bu yapı yıllar boyunca toplumun her kesiminden, özellikle de gencecik insanlardan çok büyük bir insan kaynağı devşirmiştir.

Burada çok büyük bir psikolojik yönlendirme ve inanç istismarı mekanizması vardır. En sık kullandıkları argümanlar; hizmet, maneviyat, kaliteli eğitim vaadi ve burs destekleri olmuştur. Özellikle Anadolu'nun temiz, saf ve dar gelirli ailelerinin zeki çocuklarını hedef almışlar; onları 'Altın Nesil' aldatmacasıyla manevi bir seçilmişlik duygusuna inandırmışlardır. Süreç içinde rüya ve gerçek dışı anlatılarla gençlerin sorgulama yeteneğini felç ederek adeta iradesiz birer robota dönüştürmüşlerdir. İşin dünyevi boyutunda ise 'soru hırsızlığı' yoluyla emek hırsızlığı yapmışlar, üyelerine haksız kamu kariyerleri vaat ederek onları hem ekonomik hem de psikolojik olarak kendilerine bağımlı hale getirmişlerdir" dedi.

"AHTAPOTUN KOLLARINI KESTİK"

Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olmasının, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmediğini belirten Gürlek, mücadelenin yeni safhasını anlattı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıkça dikkat çektiği üzere, FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da, yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir.

Örgüt şu an özellikle 'güncel yapılanma', 'finans yapılanması', 'yurt dışı yapılanması' ve 'kripto unsurlar' üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki; ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar.

Cumhurbaşkanımızın tabiriyle, 'Ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız' felsefesiyle hareket edilmektedir. Bu yüzden devletimizin, bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesi en küçük bir gevşeme göstermeksizin kararlılıkla sürdürülmektedir."

YARGIDA "KILI KIRK YARAN" BİLANÇO

2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1.065 operasyon yapıldığını, 2.451 kişinin gözaltına alındığını belirten Gürlek, sürecin başından bu yana yürütülen soruşturma ve yargılamaların devasa boyutunu şu verilerle paylaştı:

"Bugüne kadar FETÖ/PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720 bin 338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kişilerden 636 bin 934'ü hakkında yargı kararını vermiştir. Mahkûmiyet alan 127 bin 102 kişinin yanı sıra, suçsuzluğu anlaşılan 124 bin 743 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir. Bu rakamlar, yargının ne kadar titiz ve adil davrandığının, 'kurunun yanında yaşın yanmaması' için nasıl bir hassasiyet gösterildiğinin en somut kanıtıdır. Şu an soruşturma ve yargılamalarda 83 bin 404 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor."

"LEKELENMEME HAKKI" İLE 1.5 MİLYON VATANDAŞ KORUNDU

Gürlek, yargının sadece suçluyu cezalandırmadığını, aynı zamanda masumu da koruduğunu vurguladı:

"2017'de hayata geçirdiğimiz 'Lekelenmeme Hakkı' kapsamında, 30 Haziran 2026 itibarıyla 1 milyon 999 bin 434 ihbar dosyasından 1 milyon 561 bin 489'unda soruşturma yapılmasına yer olmadığı (SYOK) kararı verildi. Yani 1.5 milyonun üzerinde vatandaşımız, asılsız ithamlarla adli sisteme dahil edilmeden, isimlerine leke sürülmeden korunmuştur."

289 DARBE DAVASINDA HESAPLAŞMA TAMAMLANDI

15 Temmuz gecesi bizzat sahaya çıkan darbecilere yönelik yargılamalar hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, "289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı. Bu davalarda 1.634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1.366 kişiye müebbet hapis cezası verildi. 1.891 kişi hakkında da süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4 bin 891 kişi hakkında mahkûmiyet verildi. Yargıtay'a gönderilen 271 dosyadan 236'sı onanarak kesinleşti. Hainlerin döktüğü her damla kanın hesabı hukuk önünde sorulmuştur" dedi.

10 BİN 485 KİŞİ CEZAEVİNDE

Bakanlığın son verilerine göre, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği ve darbe girişimi suçlarından dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan toplam kişi sayısı 10 bin 485. Bu kişilerin 480'i tutuklu, kararı verilmiş ancak kesinleşmemiş (hükümözlü) olanların sayısı 375, cezası kesinleşmiş hükümlü sayısı ise 9 bin 630. Öte yandan, firari durumda olan 33 bin 827 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.