Okul Sporları Yıldız erkekler 3x3 Basketbol il birinciliğinde şampiyonluğu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kazandı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde dört okul tek devreli lig sistemine göre karşılaştı.

Yapılan maçlar sonunda üç maçınıda kazanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyonluk kupasını kazanırken 23 Nisan Ortaokulu ise ikinci oldu.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu üçüncülük kupasını alırken Özel Çorum Doğa Ortaokulu isedördüncülük kupasının sahibi oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle okullara kupa ve sporculara madalyaları verildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ilimizi gruplarda temsil edecek.