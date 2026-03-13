Dün oynanan Boluspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar; "Zor bir deplasmandan döndüğümüz için mutluyuz" dedi

"Son dakikada gelen gol bizi gerçekten çok sevindirdi"

Son dakika gelen golle çok mutlu olduklarını ifade eden Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Zorlu bir deplasmandan üç puanla döndüğümüz için mutluyuz. Tabii maç içindeki sakatlıklar biraz oyun aksiyonumuzda etkisiz kalmamıza neden oldu. Ama oyuncu değişiklikleriyle beraber çok fazla pozisyon yakaladık. Ama son vuruşlarda eksikliğimiz devam ediyor. Daha farklı bir skorla ayrılabilirdik. Son dakikada gelen gol bizi gerçekten çok sevindirdi. Dört gün sonra yine maçımız var, ona da en iyi şekilde hazırlanıp oradan da üç puanla ayrılırız inşallah" dedi.